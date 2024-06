Gela. Chiusi i seggi. Sono in corso le operazioni di spoglio in tutte le 71 sezioni. Manca ancora il dato finale dell’affluenza. Dopo undici sezioni, Di Stefano è al 60,1 per cento a fronte di un 39,9 per cento di Cosentino. Il dato di affluenza definitivo è al 35,26 per cento, con 22.787 elettori.