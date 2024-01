Ciclo rifiuti, ancora verifiche: Lorefice, “ampliamento Timpazzo non risolve problemi”

“La questione del compostaggio va affrontata con urgenza – conclude – al di là delle autorizzazioni, il problema di fondo è uno. Quell’impianto, localizzato in quell’area, non va bene. Quella tecnologia è in totale contrasto con tutti gli insediamenti industriali di quella zona. Tutti gli organi preposti sono stati informati. Il commissario Lucisano ha dato disponibilità ad un confronto, anche informale. E’ una tecnologia vecchia e inadeguata e non c’è solo la questione della capacità giornaliera, che non basta neanche per un terzo dei quantitativi conferiti da Gela. Quell’impiantistica, lì, non ci deve stare. Non basta avere il pezzo di carta che autorizza. Altra cosa, infatti, è l’esercizio attivo dell’impianto”. In giornata, l’altro senatore pentastellato, Ketty Damante, ha a sua volta contestato le scelte di Roma e Palermo. “Termovalorizzatori, depositi di scorie nucleari, riduzione di scuole, strade e ospedali. Il governo Meloni ordina e Schifani risponde. Roma decide come e quando spendere i nostri soldi, vedi la costruzione degli inceneritori, anche questi previsti nel Decreto Energia che individua il presidente Schifani quale Commissario Straordinario per la gestione dei rifiuti, nomina probabilmente voluta proprio dal presidente della Regione. Il centrodestra al governo del Paese e in Sicilia stanno trasformando la nostra Isola in una colonia per affaristi. La legge – sottolinea Damante – prevede inoltre la costituzione della struttura commissariale con nomina di due sub commissari pagati fino a 100mila euro annui. E autorizza inoltre l’apertura di un’apposita contabilità sulla quale confluiscono le somme Fsc. Ricapitolando quindi, non solo il centrodestra non consulta i territori su scelte strategiche della nostra Regione, ma impone anche con quali soldi devono essere effettuate, come nel caso dei termovalorizzatori che dovranno essere attivati con i fondi Fsc, fondi che in realtà servirebbero a colmare il gap infrastrutturale con le regioni del Nord. Praticamente Roma ordina e Palermo abbassa la testa subendo continui scippi di denaro e opportunità di rilancio del territorio, in favore invece di interessi privati”.