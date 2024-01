“Stella cadente”, imposizioni per le forniture di un bar: testimone ammette le pretese subite

Gela. Come aveva fatto anche in altri filoni processuali scaturiti dalla stessa inchiesta, oggi l’ex titolare di un bar ha spiegato di aver subito pressioni per le forniture. Sarebbe stato costretto ad acquistare i prodotti di un panificio della periferia. Ha fatto riferimento ad uno degli imputati, Alessandro Pardo, e lo ha riconosciuto in aula. L’esercizio commerciale, allora gestito dal testimone e dal fratello, fu al centro, secondo i pm della Dda di Caltanissetta, di costanti intimidazioni. Dovevano rifornirsi solo da attività vicine al gruppo della stidda, guidato da Bruno Di Giacomo, condannato in via definitiva per i fatti dell’inchiesta “Stella cadente”. In aula, nel corso dell’esame testimoniale, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Riggio, il testimone ha ripercorso alcuni momenti degli incontri per le forniture. Pare che fosse costretto ad accettarle pur non avendone necessità. Le difese, nelle altre costole del procedimento, hanno spesso messo in dubbio la versione resa dai fratelli che portavano avanti il bar.