Cittadella al buio per il furto dei cavi dell’illuminazione, Siragusa: “Fatto molto grave”

Gela. Il danno è notevole, patito anche da Ghelas. Gran parte della zona residenziale “La Cittadella” rimarrà al buio a causa del furto dei cavi dell’illuminazione pubblica. Chi ha agito ne ha portati via non meno di settecento metri. Tutto ciò comporterà nuovi interventi degli operatori della municipalizzata, che alla Cittadella si sono occupati inoltre di pulizia e bonifica di alcune aree. L’amministratore Guido Siragusa e i tecnici hanno già richiesto il materiale per il ripristino. Ci vorrà qualche tempo. Il manager formalizzerà la denuncia davanti alle forze dell’ordine. “Quello che è accaduto è molto grave – dice – non parliamo di un atto vandalico. E’ stato perpetrato un furto che mette al buio una zona vasta. Mi scuso in anticipo con i residenti ma non dipende certamente dalla nostra volontà. Avvieremo il ripristino”.