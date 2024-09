Unione Comuni, destino incerto? Zuccalà: “Incontriamoci ma Butera è l’unica ad aver adempiuto”

Gela. Un faccia a faccia tra i sindaci dell’Unione dei Comuni sembra ormai imprescindibile. Ieri, il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano non ha escluso un’uscita repentina se dovesse rimanere “vuota”, priva di una struttura e di un’organizzazione che permettano di lavorare per il ciclo dei finanziamenti 2021-2027. Il sindaco ha ribadito che i tre Comuni (oltre a Gela anche Niscemi e Butera) devono dare un contributo concreto. “Io sono ben lieto di andare avanti – dice il primo cittadino di Butera Giovanni Zuccalà – vorrei però precisare che il nostro ente è stato l’unico ad aver inserito in bilancio una somma, circa 40-50mila euro, proprio per l’Unione dei Comuni. Butera ha adempiuto mentre gli altri Comuni, per difficoltà oggettive, non lo hanno fatto”. Zuccalà vuole procedere lungo la strada dei finanziamenti (fino ad almeno 80 milioni di euro con la nuova programmazione) ma allo stesso modo tiene a precisare quanto già fatto. “Un organigramma e un funzionigramma esistono altrimenti non sarebbe stato possibile definire la strategia trasmessa alla Regione. Il coordinatore era l’architetto Collura – aggiunge – sono pronto ad incontrare gli altri sindaci, anche per eleggere il presidente della giunta dell’Unione. Voglio però sottolineare con forza che fui io stesso a mettere a disposizione il responsabile finanziario del nostro Comune, così da dare lo start all’Unione. Siamo stati aperti a soluzioni da adottare subito e siamo stati gli unici a fare questo passo. Butera non è venuta meno ai doveri”.