Strade e piazzette al buio alla Cittadella, ripristinata l’illuminazione

I residenti si sentono preoccupati per la loro incolumità e puntano l’indice accusatorio contro i fari spenti dell’illuminazione pubblica proprio in questi giorni festivi caratterizzati dalla presenza di tantissimi giovani attratti dal luna park itinerante. Le abitazioni meno sicure sarebbero quelle che insistono in via Sergio Leone e Orlando. “Siamo stanchi e preoccupati – accusa S. M. le sue iniziali – di vivere in questo stato di abbandono. Strade e piazzette al buio caratterizzate da erbacce che hanno la meglio anche sulla pavimentazione. E’ arrivato il momento che l’amministrazione comunale si faccia carico anche della Cittadella”.

Aggiornamento Il sindaco, Lucio Greco, ha fatto sapere che è stata ripristinata l’illuminazione pubblica urbana nella Cittadella pur non indicando la causa che ha costretto i residenti al buio.