Cittadinanza a Zaky, Sincero: “Una parte opposizione non condivide percorso civiltà”

“Mi preme ringraziare il consiglio comunale per aver condiviso e votato la mozione che prevede il riconoscimento della cittadinanza gelese a Patrick Zaky. Ovviamente, adesso auspico che l’amministrazione dia immediatamente seguito a questa mozione. L’iniziativa nasce dalla reale convinzione che un diritto dato ad altri non è un diritto in meno per me, ma un diritto in più per tutti. Dispiace e non poco constatare che una parte dell’opposizione sia uscita dall’aula astenendosi di fatto dal voto. Si vede che non tutti – dice Sincero – hanno l’interesse ad iniziare un percorso culturale e di civiltà che si esprime, come in questo caso, nella tutela dei diritti umani che sono fondanti della nostra Costituzione. Per questo motivo mi auguro sempre che il dibattito politico vada oltre la solita, sterile e banale presa di parte, poiché i diritti umani non hanno colore politico”.