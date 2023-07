Civici rompono con i progressisti, Di Stefano: “Favoriscono il centrodestra, incomprensibile”

Gela. Un’alleanza saltata prima di essere ufficialmente siglata. Quello che in questi mesi è stato il fronte politico della “responsabilità”, corazzato dall’apporto di progressisti, dem e civici, non sembra più avere le condizioni minime per tenersi in piedi. Il voto sull’Unione dei Comuni, che ha fatto passare la griglia dei nomi proposta dal centrodestra, con l’avallo dell’intergruppo progressista, è stato uno tsunami politico di intensità considerevole. I civici di “Una Buona Idea”, che un loro rappresentante comunque l’avranno nell’Unione dei Comuni (inserito nella griglia approvata dall’aula ma senza un apporto del gruppo), si tirano fuori. La strategia dei consiglieri progressisti Virginia Farruggia, Alessandra Ascia e Paola Giudice, non l’hanno condivisa affatto. “Faremo il nostro percorso – dice dopo la seduta sull’Unione dei Comuni l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano – gli avevamo dato uno spiraglio di luce ma hanno deciso di andare con gli occhi bendati. Personalmente, non intendo condividere un percorso con chi non rispetta gli impegni presi. Non capisco come facciano consiglieri di centrosinistra a condividere l’iniziativa del centrodestra”. Fino a lunedì sera, dopo una serie di incontri, sembrava che si potesse finalizzare la griglia di nomi che comprendeva anche il consigliere del gruppo del sindaco Marina Greco, che invece con la proposta affossata in aula e il successivo blitz politico del centrodestra è stata depennata. Il via libera l’ha avuto il forzista Carlo Romano. Centrodestra e progressisti si sono trovati a condividere una soluzione, che non ha per nulla convinto i civici di “Una Buona Idea”. Anche il Pd (sarà importante capire quale guida avrà da qui a breve), altro pezzo importante della potenziale alleanza progressista, potrebbe iniziare a riflettere. Neppure il consigliere dem Gaetano Orlando ha seguito la scia di Farruggia (M5s), Ascia (“Rinnova”) e Giudice (indipendente di sinistra). Lo stesso Di Stefano, insieme ad altri “responsabili”, aveva dato garanzie per un’intesa che potesse mandare un messaggio inequivocabile al centrodestra della sfiducia, isolandolo. Il voto sulla griglia di nomi alternativa a quella iniziale ha invece rotto ogni tipo di equilibrio.