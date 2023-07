Unione Comuni, salta il patto “blindato”: pro-Greco fuori, c’è il centrodestra

Gela. Il patto di acciaio tra pro-Greco e “responsabili”, per blindare i tre consiglieri da destinare all’Unione dei Comuni, inciampa alla prova d’aula e ne approfitta il centrodestra della sfiducia, che di fatto ha affondato l’eventuale rappresentanza del gruppo del sindaco. Nell’organo politico dell’Unione, avviata per i finanziamenti della programmazione 2021-2027, vanno il forzista Carlo Romano, il civico Rosario Faraci e la progressista Paola Giudice. Alla fine, hanno votato solo i consiglieri di centrodestra e i progressisti. Sono rimasti fuori dall’aula, tra le fila dell’opposizione, proprio i civici di “Una Buona Idea”, che comunque un rappresentante lo avranno. Nel corso della seduta, dai toni decisamente accesi (c’è stato uno scambio verbale al limite tra i consiglieri Vincenzo Cascino e Rosario Faraci), sembrava scontato che passasse la griglia del patto pro-Greco-“responsabili”, con i consiglieri Marina Greco (“Un’Altra Gela”), Paola Giudice (progressista) e Rosario Faraci (“Una Buona Idea”). La griglia è stata bocciata con il voto segreto. Dodici no e undici sì, con una scheda nulla, hanno fatto saltare il banco. Almeno due consiglieri non di centrodestra hanno scelto di non appoggiare la griglia “blindata”. Nella feritoia si è subito inserito il centrodestra. Il consigliere Gabriele Pellegrino ha formalizzato la griglia dei nomi che alla fine ha avuto il via libera con undici sì e due no. Peraltro, il centrodestra è riuscito ad avere un voto in più rispetto alla soglia naturale della presenza in aula.