Cocaina e hashish, gelesi accusati di spaccio a Milano: disposto giudizio immediato

Milano. I poliziotti li fermarono nella zona dei Navigli, a Milano. Per gli investigatori, erano pronti a spacciare droga. Furono trovati cocaina e hashish. Gli arresti scattarono lo scorso aprile e le perquisizioni vennero effettuate anche in un’abitazione, in provincia di Lodi. I pm della procura milanese hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Samanta Esposito e per il quarantasettenne Crocifisso Vizzini, che risiedono in città. Ad entrambi, difesi dagli avvocati Rosario Prudenti e Rosa Caravelli, sono stati imposti gli arresti domiciliari.