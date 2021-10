Cocaina in casa, blitz polizia: Raitano in carcere, obbligo dimora per la compagna

Gela. Gli arresti sono stati effettuati nel fine settimana appena trascorso. Gli agenti di polizia del commissariato sono arrivati nell’abitazione di due giovani, in centro storico. Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati circa venti grammi di cocaina. Le manette sono state apposte ai polsi di Antonino Raitano, trentenne con precedenti penali alle spalle e di recente coinvolto nell’inchiesta “Revenge”. E’ stato trasferito in carcere. Ai domiciliari, invece, la compagna, la ventiduenne Elisea Peritore. Pare che al momento dell’arrivo degli agenti, i due abbiano tentato di liberarsi della droga, che però è stata recuperata. Questa mattina, entrambi si sono presentati davanti al giudice, per la convalida. Sono difesi dagli avvocati Carmelo Tuccio e Giovanni Bellino. Sembra che Raitano (che era già ai domiciliari) abbia ammesso la disponibilità della droga, ma solo per consumo personale, escludendo che la compagna ne fosse a conoscenza. Difeso dall’avvocato Bellino, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Per i legali non ci sarebbe stata nessuna attività di spaccio e hanno sottolineato come non sia stato trovato denaro riconducibile ad una possibile vendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato tre bilancini.