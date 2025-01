Colpì il padre della compagna, condanna per tentato omicidio: concesso affidamento in prova

Gela. Al culmine di una lite, accoltellò il padre della compagna. L’uomo riportò ferite, comunque non gravi. L’operaio gelese Giacomo Ascia venne condannato, poi in via definitiva, a tre anni e quattro mesi di reclusione. Il tribunale di sorveglianza di Venezia gli ha concesso l’affidamento in prova al servizio sociale. In sostituzione della pena, si occuperà di attività di volontariato e sociale. I fatti si verificarono a Mestre. Al culmine di un’accesa discussione con una familiare della compagna, si verificò il ferimento del padre della donna, intanto intervenuto. Ascia non aveva precedenti penali e nel periodo successivo non ha mai commesso reati. Ha lavorato e vive in città, con i figli e la compagna. I giudici veneziani hanno accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Rocco Cutini.