“Consultazioni” di inizio anno, Di Stefano sonda la maggioranza: ha incontrato i civici

Gela. Abbiamo riferito della cabina di regia politica, con i riferimenti dei gruppi alleati, che il sindaco Di Stefano ha convocato per la prossima settimana. Ci saranno inoltre i capigruppo consiliari. Il capo dell’amministrazione ha come linea di riferimento la questione finanziaria e il bilancio, che vanno affrontati con ancor più convinzione dopo lo “sblocca royalties”. La strategia politica e la programmazione per la città non sono però in secondo piano. In serata, il primo cittadino ha avuto una riunione con il gruppo civico di “Una Buona Idea”, la sua casa politica della prima ora, che ha contribuito a far nascere. Con i consiglieri e con i dirigenti (c’era il commissario Rino Licata), il sindaco ha voluto nuovamente affrontare i temi che sono cruciali, dal dissesto, da superare prima possibile, ai progetti da concretizzare in questo nuovo anno. Con i civici ha aperto di fatto un giro di “consultazioni”, che toccherà tutti gli alleati, soprattutto quelli che stanno in giunta e all’assise comunale.