Combustibile pulito dai rifiuti, Impianti ha trasmesso progetto Css alla Regione

Gela. Combustibile da immettere sul mercato, da produrre attraverso il ciclo dei rifiuti. A Timpazzo, come è ormai chiaro, si lavora anche in questa direzione. Il progetto è stato trasmesso alla Regione, che valuterà tutti gli aspetti prima di rilasciare l’autorizzazione. Il manager di Impianti Srr (l’ingegnere Giovanna Picone) e gli uffici tecnici della società da tempo sono impegnati nell’efficientamento della piattaforma integrata. Negli scorsi mesi, si era già conclusa la procedura autorizzativa per interventi di adeguamento dell’impianto Tmb, di modo da renderlo ancora più funzionale alle esigenze dell’intero territorio. La base fondamentale del nuovo progetto parte dal trattamento della frazione organica prodotta dai Comuni della Srr4 e dei sovvalli, anche esterni, così da garantire combustibile secondario. “E’ un ampliamento del sistema di produzione del Css rispetto a quello che già produciamo con il Tmb”, spiega Picone. La produzione di Css, il cui processo ha ottenuto la certificazione di qualità, verrà implementata. Il sistema di Timpazzo potrebbe diventare il punto finale del percorso dei sovvalli di altri Tmb, che serviranno a generare combustibile da rivendere. Il Css di Timpazzo, immesso sul mercato, diventerebbe combustibile “a basso costo e pulito” per altri impianti, “fortemente energivori come cementerie e centrali termoelettriche”. Una soluzione per l’approvvigionamento energetico, a basso costo, in un periodo di forti turbolenze su questo fronte. Una scelta finalizzata a limitare al minimo i conferimenti in discarica.