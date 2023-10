Comitati di quartiere, “con appalto da 11 milioni servono spazzamento e lavaggio costanti”

Gela. Le prime settimane del nuovo servizio rifiuti stanno riservando un avanzamento maggiore delle attività di pulizia in città ma per il coordinamento dei comitati di quartiere c’è da fare molto di più. “Non dimentichiamo che il nuovo appalto affidato ad Impianti Srr – dice il presidente Salvatore Terlati – è superiore agli undici milioni di euro e non è più da sei o sette milioni come quello di Tekra. Quindi, è giusto che l’amministratore di Impianti parli di una città in condizioni disastrose ma è altrettanto necessario che ci sia una costante attività di spazzamento e lavaggio. Onestamente, in zone come Settefarine o in via Tevere tutto questo ancora non si vede. Ci sono vie adiacenti il centro storico che presentano verde incolto. Anche lungo corso Vittorio Emanuele, in alcuni tratti, ad esempio dai Quattro canti, si nota l’assenza di uno spazzamento costante”. Per il coordinamento dei comitati di quartiere, il nuovo servizio deve assicurare standard elevati di pulizia e decoro. “E’ arrivata l’ora di dare questi servizi ad una città che effettivamente si è trovata in condizioni disastrose. Non arrivare a risultati accettabili sarebbe l’ennesima offesa per tutti i cittadini”, aggiunge Terlati.