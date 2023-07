Comitato quartiere Cantina sociale, “nessuno ha chiesto al sindaco di ritornare”

Gela. “Nessuna richiesta dalla città affinché il sindaco ritornasse, revocando le dimissioni”. Dal comitato di quartiere Cantina sociale, presieduto da Salvatore Ciscardi, arriva una netta smentita alle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Lucio Greco, subito dopo il rientro in municipio. Dal comitato fanno saper di “un forte sentimento di sdegno”, per quanto detto dal sindaco. “Desideriamo sottolineare, con veemenza – spiegano in una nota – che non abbiamo affatto avanzato al signor sindaco la richiesta di riassumere il suo ruolo”. Per il comitato, le condizioni della città sono già un parametro per valutare tutto quello che non è stato fatto.