Commissione sanità divisa, “Orlando fuori tema forse Pd è ancora in maggioranza”

Gela. Non solo la distanza istituzionale dal sindaco Lucio Greco, ma adesso anche un’evidente frattura politica, tutta interna alla commissione sanità. Il sopralluogo di ieri in ospedale, nell’ottica della nuova terapia intensiva finanziata da Eni, ha generato effetti non così scontati. Il presidente della commissione Rosario Trainito, lamentando il mancato coinvolgimento, ha parlato di un sindaco che “vive nel suo ego”. Quanto accaduto ieri, per il confronto con Eni e Asp, non sarebbe stato un caso isolato, ma l’ennesima esclusione. Il vicepresidente della commissione, il dem Gaetano Orlando, ha però dissentito dalle dure critiche mosse dagli altri componenti e anzi ha spiegato di essersi riconosciuto nelle posizioni di Greco, che ieri avrebbe perorato la causa dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, anche durante il confronto ristretto con Eni e Asp. Una difesa che ha aperto il varco politico. Secondo gli altri componenti della commissione, “forse il Pd non è mai uscito dalla maggioranza”. “Il presidente della commissione Trainito ha manifestato un malcontento che l’intera commissione sanità ha più volte sollevato – dicono gli altri consiglieri Sandra Bennici, Carlo Romano e Giuseppe Guastella – in diverse occasioni la commissione non è stata invitata oppure è avvenuto all’ultimo momento, creando le condizioni per non essere presente. La commissione consiliare sanità non è entrata nel merito della questione. Nessuno dei componenti, né tantomeno il presidente, ha messo in discussione l’iniziativa lodevole di Eni e dell’Asp, per realizzare più posti in terapia intensiva. Un’iniziativa proposta e voluta dalla nostra commissione, già dall’inizio. Contestiamo lo sgarbo istituzionale che il sindaco spesso fa, dimenticando di invitare e coinvolgere chi rappresenta la città. Sicuramente, non saremmo stati gli imbucati ad un evento, così come il sindaco stesso ci ha definiti”.