Commissioni, maggioranza avanti compatta: accordo definito, tre presidenze alla minoranza

Gela. La maggioranza non rinuncia al modus operandi già messo in campo per la presidenza del consiglio comunale e per la vicepresidenza. Anche sulle commissioni consiliari pare che l’accordo sia definito, seguendo un principio di equilibrio tra distefaniani e gruppi di minoranza. A chi non si rivede nell’amministrazione del primo cittadino dovrebbero andare tre presidenze, probabilmente nelle commissioni urbanistica, pesca mare e agricoltura, sport turismo e spettacolo. Per le altre cinque, invece, sarà tutto un discorso interno alla maggioranza. Nella prima serata si è tenuto un incontro proprio tra esponenti distefaniani.