Progetti, manca personale: note a ministero ed Eni, “fondi per nuove assunzioni”

Gela. Non è una novità neanche per l’amministrazione comunale appena insediata. In municipio, anzitutto per quei settori che hanno come target i progetti del Pnrr e i programmi di finanziamento, manca personale che possa dare manforte a quello interno, già esiguo. E’ uno dei primi dati che è emerso, in modo plateale, dai confronti avviati a Palazzo di Città. Il sindaco Di Stefano e l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, insieme al dirigente Antonino Collura, hanno accertato una condizione pratica, tra gli uffici dell’ente, del tutto distante dai parametri di un’ordinaria efficienza numerica. Mancano figure tecniche e professionali per portare avanti i tanti iter in essere. In settimana, sono partite due note ufficiali. Una è indirizzata agli uffici ministeriali e l’ha firmata il dirigente Collura. “Vogliamo capire – dice Di Dio – se ci sono le condizioni per utilizzare le economie dei progetti, destinando le somme all’assunzione di personale che possa supportare quello interno in tutti i passaggi tecnici che le procedure prevedono”. Un’altra strada la sta vagliando direttamente il sindaco. Ha sottoscritto una comunicazione inoltrata ad Eni. “E’ finalizzata allo sblocco di circa un milione di euro dalle compensazioni, per destinarlo esclusivamente alle assunzioni di personale. Sarebbe una boccata d’ossigeno, seppur parziale – aggiunge Di Dio – fortunatamente, i fondi per la progettazione e per tutti gli altri adempimenti sono previsti. Però, mancano quelli che potrebbero consentirci di avere altro personale a sostegno”. Così, si aspettano risposte anche dalla multinazionale.