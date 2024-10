Donegani: “Si pensa agli assessori mentre la Corte dei Conti boccia la richiesta del sindaco”

Gela. La sezione di controllo della Corte dei Conti, come abbiamo riportato ieri, non è entrata nel merito della richiesta di parere avanzata dal sindaco Di Stefano. Il primo cittadino intendeva avere un riscontro sulla contrattazione integrativa in costanza del dissesto municipale. Per i magistrati contabili, mancano le condizioni oggettive per entrare nella questione, fin troppo specifica e legata all’attuale condizione del municipio. “Mentre i partiti si occupano di nominare assessori, la città subisce un’altra battuta di arresto. La Corte dei Conti rigetta la richiesta del sindaco e della giunta e si trova anche costretta a spiegare che la stessa corte ha una posizione di terzietà e indipendenza essendo un organo della magistratura – dice l’esponente di “PeR” Miguel Donegani – in pratica, perché rigetta la richiesta? Poiché sbagliata e manchevole delle basi minime; uno dei presupposti era la richiesta di generalità, infatti la corte non può entrare nel merito dei singoli fatti gestionali che attengono all’amministrazione del Comune”.