Comunali Palermo, Varchi rinuncia “Rimetto la mia candidatura nelle mani del partito”

PALERMO (ITALPRESS) – Carolina Varchi ritira la propria candidatura da sindaco di Palermo, ringrazia Giorgia Meloni per la fiducia e invita all’unità del centrodestra.“Ringrazio Giorgia Meloni, tutti i dirigenti e i militanti del mio partito che in questi sei mesi mi hanno concesso l’onore e l’orgoglio di poter rappresentare una candidatura identitaria – dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia -. Ringrazio i tantissimi cittadini che si sono fatti avanti manifestando la loro fiducia e la speranza che Palermo possa ancora cambiare. Adesso però serve superare le divisioni del centrodestra con un gesto di responsabilità da parte di ciascuno per trovare soluzioni condivise utili a scongiurare il rischio che la sinistra palermitana resti al governo della città e, pertanto, ho rimesso al partito la mia disponibilità alla candidatura per favorire la costituzione di una coalizione ampia che sia garanzia di governabilità”.

