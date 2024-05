Di Stefano e Scerra vicini alle famiglie delle vittime: cordoglio da Italia Viva

Gela. E’ stato annullato il dibattito organizzato da Sicindustria, in presenza di tutti i candidati a sindaco. Il lutto per la drammatica morte del presidente Domenico Lorefice e dell’operaio Kevin Provinzano, ha immediatamente spinto al rinvio. Quanto accaduto viene ricordato dai candidati a sindaco Terenziano Di Stefano e Salvatore Scerra. “Gela perde Domenico Lorefice, presidente di Sicindustria Caltanissetta, al quale mi legava e sempre mi legherà una profonda stima. Ci lascia anche un giovanissimo operaio, Kevin Provinzano. La vita è un attimo, lo ripetiamo sempre, non impariamo mai abbastanza la lezione”, dice Di Stefano. “Una brutta notizia che mi lascia impietrito e privo di parole. In un terribile incidente hanno perso la vita l’imprenditore Domenico Lorefice ed il giovanissimo Kevin Provinzano. Vicino al difficile momento che inaspettatamente vivono le loro famiglie, ci stringiamo al dolore della sorella Anastasia Provinzano, nostra candidata, e di tutti gli amici che hanno subito questa enorme perdita. Alle famiglie la mia vicinanza per questo momento doloroso”, spiega Scerra.