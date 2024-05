Ancora incatenato davanti al tribunale, “cerco solo di sapere dove sono i miei figli”

Gela. Per la terza volta, nell’arco di poche settimane, il quarantunenne niscemese Giacomo Alessandro Buccheri, è tornato a protestare nei pressi dell’ingresso principale di palazzo di giustizia. Dal pomeriggio di oggi, si è ancora una volta incatenato. Chiede di poter vedere i figli. Spiega di non averne notizia da circa cinque mesi. E’ stato sottoposto ad un provvedimento che gli vieta l’avvicinamento. Anche nelle precedenti occasioni, ha lamentato di sentirsi abbandonato. I procedimenti, anche penali, partiti a seguito di denunce dell’ex consorte, non gli hanno permesso di mantenere il lavoro che aveva a Gela. Economicamente in difficoltà, attende risposte dai giudici ai quali si è rivolto il suo legale, soprattutto per tentare di arrivare alla revoca del divieto di avvicinamento. Nell’ultimo periodo, ha in alcune occasioni dormito all’interno della propria automobile.