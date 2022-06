Comune, Eni, Sicindustiria e Kore, nuovo polo tecnologico: 10 milioni dal ministero

“Era il novembre 2021 quando abbiamo partecipato alla manifestazione d’interesse per la candidatura di progetti volti a creare ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, rispondendo ad un avviso pubblicato dall’Agenzia per la Coesione territoriale. Abbiamo deciso di partecipare per darci una possibilità e per darla ai nostri concittadini – ha

dichiarato il sindaco Lucio Greco – mediante la creazione di un polo tecnologico in grado di fornire un’offerta formativa adeguata alla domanda della città e del suo tessuto socio-economico e culturale. Per mesi, abbiamo atteso fiduciosi l’esito della presentazione del progetto, sicuri di aver fatto del nostro meglio e oggi, alla luce di questa bellissima notizia del finanziamento, un sentito ringraziamento va a quanti si sono spesi non solo per la stesura, ma per presentarlo in tempo. Non è stato un lavoro facile, ma ci abbiamo creduto e abbiamo fatto bene a farlo, vogliamo guardare al futuro con ottimismo”. Un altro incubatore per imprese e start up dovrebbe sorgere a Macchitella, nella struttura dell’ex albergo Eni, i tempi però si sono dilatati e le attività, ad oggi, non sono mai partite, comprese quelle che avrebbero dovuto portare in città corsi di laurea di ingegneria ambientale, attraverso l’università ennese Kore.