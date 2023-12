Comune in crisi finanziaria, Tar sospende la procedura attivata da Tekra per 537 mila euro

Gela. La crisi finanziaria del municipio, sfociata nella dichiarazione di dissesto di metà novembre, ha messo uno stop temporaneo anche alle pretese di Tekra, l’azienda campana che ad inizio ottobre ha definitivamente lasciato il servizio rifiuti dopo quasi dieci anni. Il tribunale di Gela, infatti, aveva emesso un decreto ingiuntivo su iniziativa della società, per un credito vantato nei confronti del Comune non inferiore ai 537 mila euro. Palazzo di Città, però, già in estate era nel pieno del tentativo di concludere un piano di riequilibrio finanziario e così gli uffici dell’ente hanno dato comunicazione al Tar. I magistrati amministrativi hanno sospeso la procedura “sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’amministrazione “, si legge nell’ordinanza rilasciata dal Tar. Il piano di riequilibrio, in ogni caso, non è stato attuato. Sono venute a mancare le condizioni e l’ente comunale è andato alla dichiarazione di dissesto.