“Comune si attivi per la pulizia delle spiagge”, Trainito: “Serve una programmazione”

Gela. Palazzo di Città deve stringere e avviare le attività di pulizia delle spiagge. “Sto per scrivere al sindaco – spiega il presidente della commissione consiliare sanità e ambiente Rosario Trainito – anche se ad oggi tutto si concentra sulla pandemia, distogliendo la nostra attenzione da ciò che ci circonda, è giusto che l’amministrazione si attivi per la pulizia delle spiagge. Se non ci sono variazioni, la competenza è stata sempre di Tekra. La situazione è piuttosto complessa sulla possibile proroga, visto che ancora non si sa come si procederà. Io ho sempre sostenuto la gara settennale. Da presidente della commissione ambiente, farò una richiesta scritta al sindaco affinché si attivi nella programmazione della pulizia di tutto il nostro litorale”. Nelle ultime settimane, associazioni e cittadini si stanno organizzando per interventi di pulizia volontari. Sulle spiagge, Trainito ha avuto interlocuzioni anche con l’assessore Ivan Liardi.