Bar aperto dopo le 18 sanzionato e chiuso per 5 giorni a Niscemi, multate 12 persone

Caltanissetta. Dodici persone sanzionate per non aver usato la mascherina ed un bar chiuso per cinque giorni. Sono questi i provvedimenti assunti dopo i controlli della Polizia di Niscemi, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus. In due giorni sono state controllate 88 persone, 12 delle quali contravvenzionate. Le sanzioni hanno riguardato l’inosservanza del divieto di spostamento e dell’obbligo di indossare la mascherina. Nel corso dei servizi sono stati controllati anche due esercizi commerciali e notificato al titolare di un bar il decreto prefettizio che dispone la chiusura dell’attività per cinque giorni. L’uomo era stato sanzionato dagli agenti per non aver rispettato l’orario di chiusura delle 18, consentendo agli avventori il consumo di bevande e alimenti sul posto. Nei confronti di cinque delle persone controllate i poliziotti hanno eseguito perquisizione personale sul posto, due delle quali con esito positivo, difatti addosso a due soggetti gli agenti hanno trovato e sequestrato cocaina e cannabinoidi.