“Con amministrative rilancio Udc”, Scichilone: “A Gela sostegno a Greco e ora regionali”

I centristi, che sembravano davanti ad un futuro politico piuttosto incerto, dalle amministrative, a livello territoriale, escono con una consapevolezza diversa. Numeri che probabilmente spingeranno a mettere mano anche al rilancio del progetto in città. L’Udc è nella giunta del sindaco Lucio Greco, con l’assessore Danilo Giordano. Rimane invece aperto il caso del consigliere comunale Salvatore Incardona, che già dallo scorso anno ha preso le distanze dal corso di Scichilone, non avendo per nulla condiviso la decisione di commissariare il partito locale, del quale ha retto le sorti per un lungo lasso di tempo. “A Gela – aggiunge Scichilone – andremo a consolidare quello che già c’è, magari con qualche apertura in più. Il rapporto politico con il sindaco Lucio Greco è lineare, ci ha aiutati anche a Butera, sostenendo Zuccalà. Non ci sono problemi e siamo pienamente coinvolti nel progetto politico. Ci sono cose da migliorare ma non riguardano il rapporto con il sindaco”. Il coordinatore fa intendere che l’Udc, rafforzato dai numeri di questa tornata delle amministrative, ora dovrà porre le basi per le prossime regionali. Il suo nome è tra quelli in lizza per una candidatura. “Sono convinto che potremo strutturare una lista forte per le regionali – conclude – e sicuramente ci sarà un candidato per l’area sud della provincia”.