Concluso il “Sicily ultra tour”, premiazione in città: la vittoria al tedesco Lachmann

Gela. Si è conclusa con la vittoria del runner tedesco Hans Lachmann la seconda edizione del Sicily Ultra Tour. Gli atleti sono arrivati ieri pomeriggio alle Mura Timoleontee, poi si sono spostati in Piazza Umberto per la cerimonia di premiazione, alla presenza del vicesindaco Terenziano Di Stefano, del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e dell’assessore allo sport Cristian Malluzzo. Tre i corridori che hanno tagliato il traguardo. Alcuni, infatti, si erano fermati a metà cammino, e Giuseppe Mirenda, il vincitore della prima edizione, si è infortunato e non ha potuto prendere parte alle ultime due tappe. Nel corso della festa in piazza, animata anche dalla banda musicale, gli amministratori hanno fatto dono agli atleti dei simboli della città, un gagliardetto, un libro con la storia di Gela e una moneta, ringraziandoli per l’impegno, la passione e la vetrina che hanno regalato ai siti archeologici della Sicilia.