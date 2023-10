“Condanniamo la violenza verbale a danno dell’assessore Morselli”, Mpa: “Non saremo come Scerra”

Gli autonomisti condannano quanto riportato nel post del consiglio di Fratelli d’Italia. “Rappresentiamo al consigliere Scerra che non ci farà diventare come lui, poco eleganti, la critica se costruttiva è il sale della politica – aggiungono – l’invettiva e l’offesa rivolta ad una donna e madre non possono avere l’approvazione di nessuno. L’espressione cortigiana non è suscettibile di interpretazione e certamente non è un complimento. Ci auguriamo che si ritorni ad un confronto sui temi politici, affrontati con un linguaggio adeguato al ruolo istituzionale che ricopriamo”.