Confisca ad imprenditore dell’ortofrutta: due aziende, respinta misura personale

Gela. Sono due le aziende confiscate, insieme ad un conto corrente, riconducibili all’imprenditore del settore ortofrutticolo Claudio Domicoli e a familiari. La decisione è stata emessa su proposta della procura locale e del direttore Dia. Domicoli, in passato, ha subito condanne anche per contestazioni di mafia. Il tribunale delle misure di prevenzione ha invece respinto la richiesta di misura personale. Era stata chiesta la sorveglianza speciale per quattro anni, oltre alla confisca di tutti i beni. Non sono stati sottoposti a vincoli mezzi e altre disponibilità economiche.