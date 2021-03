Confronto Pd-M5s su rifiuti, Siragusa: “Tema alleanze anche in direzione”

Gela. Sui rifiuti, in attesa di decisioni della Srr4, a questo punto strategiche per le sorti del prossimo appalto, un asse piuttosto inatteso, ma che potrebbe riservare altri sviluppi, passa lungo la linea politica Pd-Movimento cinquestelle. Mentre a Roma, i leader politici hanno pubblicamente avviato un percorso che potrebbe concludersi con un’alleanza, sul territorio si parte dai rifiuti. Ieri, dopo le dure critiche che ha rivolto alla gestione complessiva del sistema sul territorio, il consigliere comunale grillino Virginia Farruggia ha risposto all’invito di esponenti dem, soprattutto di Butera, Sommatino e Delia, dove i democratici sono radicati e in alcuni Comuni anche al governo cittadino. Un confronto concentrato quasi esclusivamente sulla questione rifiuti, ma che forse per la prima volta negli ultimi anni, seppur informalmente, ha messo insieme esponenti istituzionali democratici e grillini. La disamina condotta da Farruggia e la linea pentastellata sulla questione sembrano trovare una piena condivisione dal lato dem. I grillini hanno accusato il presidente della Srr4 Filippo Balbo di seguire una linea gestionale “primitiva”, concentrata quasi esclusivamente sulla centralità della discarica e della piattaforma di Timpazzo. Anche sulla gestione in house c’è forte scetticismo, sia dal fronte grillino che dal lato dem. “Abbiamo convenuto su alcune cose – dice il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa – che probabilmente comunicheremo nei prossimi giorni. La linea maestra del Pd sui rifiuti è quella della gara da sette anni. Non ci sono altre discussioni. Lo sosteniamo da anni. La soluzione in house, pubblica, trova sicuramente il nostro forte interesse, ma non è percorribile nel breve periodo. Tra le altre cose, rischia di incidere sulla gestione del personale dei singoli Comuni, che dovrebbero sobbarcarsi gli oneri maggiori. Una società in house nasce per svolgere in autonomia servizi che l’ente pubblico non riesce a coprire, ma chiaramente non può essere strutturata per poi esternalizzare a sua volta. Sono fattori che andrebbero valutati anche per ciò che accade in Comune. Non aggiungo altro, fortunatamente non sono un consigliere comunale”. Tra qualche ora, i dem riuniscono la prima direzione con la guida di Siragusa.