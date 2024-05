Confronto tra Franzone e i comitati di quartiere: l’appello ai candidati lanciato da Ciscardi

Gela. L’appello lo ha lanciato, la scorsa settimana, il presidente del coordinamento dei Comitati di quartiere, Salvatore Ciscardi. Si attendeva un passo ufficiale dai candidati a sindaco per avviare un confronto sui programmi. Tutti hanno risposto e in questi giorni ci saranno riunioni e tavoli per illustrare le priorità. Domani sera, i rappresentanti dei quartieri saranno con il candidato a sindaco Filippo Franzone, che ha da poco inaugurato il suo comitato elettorale. “Per confrontarci sulle idee, sui progetti e sulle soluzioni per i quartieri della città”, fanno sapere Franzone e i sostenitori.