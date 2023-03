Consiglio, opposizione incalza sui numeri: lascia l’aula sull’atto del progetto Ertms

Gela. L’opposizione, soprattutto quella che si rifà all’area di centrodestra e al gruppo progressista, mette alla prova i pro-Greco anche su un punto già commissariato dalla Regione per il mancato pronunciamento dell’assise civica. Alla prima chiamata, in aula, per approvare la parte del progetto di rete ferroviaria Ermts che tocca anche il territorio comunale, l’opposizione quasi in blocco ha lasciato i lavori. Quindici assenti e solo nove presenti (quasi tutti del gruppo che sostiene il sindaco). Un esito che non è sufficiente a mantenere il numero legale e il presidente Sammito ha rinviato alla prossima chiamata, tra un’ora, sempre che ci siano le condizioni.