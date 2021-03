Consiglio sul Recovery, Sammito: “Nessuna esclusione, invito solo a deputazione locale”

Gela. “La convocazione per gli ospiti istituzionali era limitata alla sola deputazione del territorio. Le polemiche mettiamole da parte, perché non esistono”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ritorna sul consiglio monotematico di ieri sera, fissato per valutare la possibilità di inserire progetti validi nel Recovery plan. Alla convocazione hanno risposto il deputato nazionale forzista Giusi Bartolozzi e il senatore Pietro Lorefice. Altri esponenti istituzionali locali hanno dato comunicazione di pregressi impegni legati alla loro attività e non hanno preso parte alla riunione in remoto. Tra le altre, è stata tirata in ballo l’assenza della parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, che è un riferimento istituzionale per il gruppo locale del partito della Meloni. Sammito esclude che i malumori che ha registrato, già dalle prime ore del mattino di oggi, possano essere fondati.