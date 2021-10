Consorzio bonifica, Regione autorizza somme per dipendenti: approvato bilancio 2021

Gela. Le somme serviranno a coprire i pagamenti dovuti al personale a tempo indeterminato del Consorzio di bonifica locale. L’assessorato regionale all’agricoltura, attraverso il dipartimento dello sviluppo rurale, ha autorizzato lo stanziamento di quasi 275 mila euro, come quota della seconda semestralità del contributo 2021 (erano già stati destinati 827.689,61 euro su un totale di 1.102,560,36 euro). Le somme riguardano esclusivamente i compensi previsti per il personale a tempo indeterminato dell’ente locale. Il via libera è arrivato quasi in contemporanea all’approvazione del bilancio di previsione 2021 e del pluriennale 2022-2023. Gli uffici tecnici dell’assessorato all’agricoltura, dopo le verifiche di quello all’economica, hanno autorizzato i documenti finanziari, che attestano la situazione complessiva dell’ente di via Marconi. Dagli uffici del Consorzio sono stati trasmessi tutti i riscontri contabili richiesti.