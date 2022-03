Contagio Covid, 121 nuovi casi in città e 158 guariti: in provincia tre decessi

Gela. Centoventuno nuovi casi Covid, in città, nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 158 guariti. In totale, la curva dei positivi è a 1.544. In base ai dati di Asp, si registrano tre pazienti gelesi ricoverati in degenza ordinaria. Un paziente è stato invece dimesso. Asp comunica inoltre il decesso di tre pazienti, positivi al Covid. Si tratta di un paziente di Caltanissetta, di uno di Niscemi e di uno di Santa Caterina Villarmosa.