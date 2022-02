Contagio Covid in calo in città, 56 nuovi casi e 120 guariti: paziente in rianimazione

Gela. Scende ancora il numero di contagiati dal Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 56 i nuovi casi, in isolamento domiciliare, e 120 guariti. In totale, la soglia dei contagiati rimane di poco sopra quota mille (sono 1.009). Un paziente gelese, positivo al Covid, è stato ricoverato in rianimazione. Due, invece, in degenza ordinaria.