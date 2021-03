“Contatore Enel modificato”, donna accusata di furto di energia: è stata assolta

Gela. Non ci sono elementi certi per collegare la donna che vive in uno degli alloggi popolari di Albani Roccella alle modifiche scoperte su un contatore dell’energia elettrica, che portarono a contestarle l’accusa di furto. La donna è stata assolta. La decisione è stata formalizzata dal giudice del tribunale, che ha accolto le richieste avanzate dal suo legale di fiducia, l’avvocato Ivan Bellanti. I tecnici Enel individuarono le modifiche apportate al contatore, che consentivano di ridurre i consumi, ottenendo comunque energia elettrica. Quel contatore, però, non era nella diretta disponibilità della donna, che tra le altre cose non avrebbe mai avuto capacità tecniche tali da intervenire sul sistema per modificarlo.