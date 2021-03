Operato d’urgenza alla testa il runner investito ieri sera in viale Indipendenza

Gela. E’ in gravi condizioni il runner travolto da una Fiat Panda ieri sera in viale Indipendenza, nell’incrocio con via Rio De Janeiro. Dopo i primi soccorsi al reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele è stato deciso il trasferimento a Villa Sofia di Palermo, dove, durante la notte, è stato operato d’urgenza alla testa. La vasta emorragia ha preoccupato il personale medico, che è intervenuto d’urgenza per rimuovere il vasto ematoma interno. L’intervento si è concluso ed il commerciante è sedato nel reparto di Rianimazioni. Le condizioni di salute rimangono gravi perché occorre attendere il decorso per capire come evolverà il quadro clinico. In questi casi si mantiene molta cautela.