“Continua ostruzionismo opposizione”, Greco: “Lasciano l’aula, non è un comportamento serio”

Gela. Non è la fine del ciclo amministrativo, come invece sostiene l’opposizione, che ieri sera, al termine della riunione di consiglio comunale, ha di fatto chiesto che il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza prendano atto della conclusione dell’esperienza a Palazzo di Città. L’avvocato Greco, invece, ribadisce il concetto, che aveva già espresso la scorsa settimana in maniera piuttosto veemente. “L’opposizione, furbescamente, vuole ribaltare sulla maggioranza comportamenti ostruzionistici e non positivi per la città. Anche ieri – dice il sindaco – dopo aver chiesto una sospensione, non sono rientrati, sapendo che la maggioranza non aveva i numeri per proseguire la seduta e votare il Pef e il provvedimento sulle tariffe Tari. Non lo ritengo un comportamento serio, responsabile e costruttivo. Non fanno il bene della città”. Da diverse settimane, la maggioranza non riesce a trovare i numeri giusti in consiglio comunale e l’assenza dell’opposizione mette ancora più in ambasce gli alleati del sindaco. “I numeri di ieri? Le assenze nella maggioranza erano tutte giustificate da impegni pregressi – aggiunge il sindaco – non posso dirmi deluso perché sapevo di queste defezioni. Invece, l’opposizione ne ha approfittato facendo ostruzionismo su atti importanti per la città”. Greco cerca di fare quadrato intorno alla sua maggioranza, che in questi mesi non sempre si è dimostrata coesa. Bisognerà avere i numeri per l’approvazione non solo del Pef e delle tariffe Tari, ma anche dei prossimi atti finanziari. Tra gli alleati, c’è chi da tempo aspetta una “verifica” interna. Il sindaco potrebbe convocare un tavolo, anche se non pare una priorità assoluta, viste le emergenze amministrative che si fanno sentire e scadenze impellenti che sono alle porte.