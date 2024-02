Controlli in città, a Niscemi e Riesi: droga, munizioni e verifiche in attività commerciali

Gela. I Carabinieri del Reparto Territoriale lo scorso 2 febbraio hanno svolto un servizio straordinario disposto dalla Prefettura di Caltanissetta nei comuni di Gela, Riesi e Niscemi, finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale e sanità alimentare. A Niscemi è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 28enne pregiudicato del posto. In particolare, i carabinieri nel corso di una perquisizione personale e dell’abitazione rinvenivano numerose dosi di cocaina, tra le quali anche una tipologia chiama “cocaina rosa”, ketamina e hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 70 euro nella disponibilità dell’uomo, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Gela su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo. In città i controlli hanno consentito inoltre di deferire all’autorità giudiziaria otto persone. Un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare nel corso del controllo è risultato assente e denunciato per evasione.Tre persone sono state denunciate in quanto fermate alla guida del proprio mezzo sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nel comune di Riesi un uomo di 58 anni pregiudicato del posto è stato deferito per detenzione illecita di munizionamento in quanto trovato in possesso di cartucce cal.12 per fucile mai denunciate.