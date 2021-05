Controlli in uno stabile, donna accusata di furto di energia elettrica: assolta

Gela. Non sono emerse prove di un’eventuale responsabilità per il furto di energia elettrica che le veniva contestato. E’ arrivata l’assoluzione per una donna, finita a processo dopo accertamenti tecnici che confermarono modifiche al contatore dell’abitazione, apportate solo per far segnare minori consumi. Al termine del dibattimento, è però arrivata la decisione favorevole, emessa dal giudice del tribunale. Sono state accolte le indicazioni fornite, nel corso dell’istruttoria, dal legale dell’imputata, l’avvocato Davide Ancona. Ha dimostrato che, tra le altre cose, l’utenza elettrica non era mai stata intestata alla donna, ma al marito, peraltro detenuto da diverso tempo.