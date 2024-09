Conversazioni intercettate in carcere, Caiola accusato di tentato omicidio: primi testimoni in aula

Gela. Vennero captate diverse conversazioni e intercettati anche colloqui che ebbe in carcere, dopo l’arresto. Gli investigatori hanno utilizzato pure questi elementi per definire le contestazioni che hanno portato a processo Valerio Caiola, accusato di tentato omicidio per aver sparato contro un’automobile, a bordo della quale ci sarebbero stati alcuni suoi conoscenti, con i quali però i conflitti pare fossero costanti, per questioni di possedimenti terrieri e confini. Caiola, assistito dai legali Filippo Spina e Marco Granvillano, ne risponde davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Martina Scuderoni ed Eva Nicastro). E’ stato affidato un incarico peritale a tre esperti che si occuperanno di trascrivere una notevole mole di intercettazioni. Secondo i poliziotti che hanno condotto le indagini, coordinati dai pm della procura, nonostante l’arresto e la detenzione l’imputato avrebbe mantenuto intatta la volontà di vendicarsi dei rivali.