Coppa Italia, tonfo in trasferta per la Vigor Gela: surclassato dal Niscemi per 5-1

Gela. Brutta sconfitta al “Pino Bongiorno” di Caltagirone per la Vigor Gela, sconfitta 5-1 dai cugini neroverdi del Niscemi. In occasione della gara d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione, i ragazzi di mister Fabio Comandatore annichiliscono gli avversari e si avvicinano ai quarti della competizione, fondamentale in quanto mezzo per ottenere il salto di categoria in Eccellenza, torneo dominato sinora dal Niscemi, primo con otto punti di vantaggio sulla seconda. Decisive le reti di Diaw, Napolitano e, soprattutto, la tripletta di Piero Tomaino, che sta vivendo una grande stagione con la casacca neroverde.