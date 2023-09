Coppa Nissena, Gianni Carfì vince e si laurea campione italiano nella Tmss

Caltanissetta. E’ Gianni Carfì il neo campione italiano del Trofeo velocità montagna (Tvm) centro sud, categoria Tmss, promosso da Aci Sport. Il gelese pluri-iridato nelle due e quattro ruote da competizione, ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo di categoria alla 68^ Coppa Nissena arrivando primo di categoria e trentesimo nella classifica assoluta. In verità, la tappa nissena del campione gelese era iniziata tutta in salita dopo l’incidente occorso durante le prove che ha seriamente danneggiato la monoposto Tatuus Renault. “Devo tutto a Fabrizio La Malfa – commenta commosso Gianni Carfì – Andrebbe premiato per la sua grande volontà e capacità di fare il suo lavoro. Abbiamo lavorato, ininterrottamente, tutta la notte per ricostruire la monoposto che avevo erroneamente distrutto”.