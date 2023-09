“Centrodestra sia maturo”, Trainito: “Riequilibrio impossibile, Greco bis? C’è da provare vergogna”

Gela. Il centrodestra unito è un progetto messo in campo con fermata finale, amministrative 2024. Nelle prossime settimane, dovrebbe riprendere il tavolo ufficializzato prima della sosta estiva. Nel fine settimana appena trascorso, i meloniani si sono dati appuntamento insieme ai big nazionali e regionali del partito. Inutile ribadire che nel fronte del centrodestra, i meloniani non intendono stare dietro a nessuno. Nell’alleanza, però, sono tanti i pezzi che cercano di avere uno spazio importante. I forzisti, a loro volta, non si sentono semplici coprotagonisti. “I contatti con l’onorevole Michele Mancuso sono costanti, ci confrontiamo spesso sui temi che riguardano la città – dice il capogruppo FI Rosario Trainito – in settimana, dovrebbe essere in città, anche per un incontro con il gruppo locale. Il candidato a sindaco? Forza Italia indicherà un proprio nome. Penso che lo faranno anche gli altri alleati. La cosa importante è assicurare l’unità del centrodestra. Tutti dobbiamo dimostrare maturità. Se ci sarà da fare un passo indietro per arrivare alla scelta di un candidato condiviso, dovremo essere pronti a farlo, senza distinzioni. Mancuso vuole concentrarsi al massimo sulla città”. Trainito, invece, non crede affatto ad un Greco bis che parta dall’attuale esperienza amministrativa. “Un sindaco uscente cerca sempre di ricandidarsi – sottolinea – davanti ad un’ipotesi di questo tipo, visti i risultati non raggiunti, il sindaco dovrebbe provare vergogna. Escludo che chi lo sta sostenendo accetterà un nuovo progetto amministrativo sotto la sua guida. La città non dimentica le finte dimissioni poi revocate”. I forzisti attendono che l’amministrazione si confronti alla prova degli atti finanziari.