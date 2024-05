Cosentino e alleati a confronto su liste, ultime valutazioni: “Tutti insieme” verso Iv

Gela. Saranno gli ultimi “metri”, in questa prima fase, per tutte le coalizioni in corsa per le amministrative di giugno. I gruppi a sostegno dei cinque candidati stanno valutando ogni particolare prima del deposito delle liste ufficiali. Una settimana e il quadro sarà più nitido. In serata, l’ingegnere Grazia Cosentino e gli alleati faranno il punto della situazione. L’ex dirigente comunale e poi responsabile tecnico di Impianti Srr, è sostenuta dal patto largo moderati-centrodestra. Con lei, ci sono i partiti del centrodestra e i gruppi moderati Italia Viva e Dc. Proprio i renziani si apprestano a formalizzare l’intesa con la lista civica “Tutti insieme”. È sempre più probabile che i candidati civici possano confluire sotto il simbolo Iv. I dirigenti di Italia Viva sono stati tra gli ispiratori dell’accordo politico alla base della candidatura dell’ingegnere. Non dovrebbero esserci troppi dubbi nell’aprire la lista a “Tutti insieme”, che attraverso i referenti (in primis il presidente Alessandro Vella) ha dato pieno supporto alla coalizione. I renziani hanno già annunciato che alle amministrative si presenteranno con il simbolo del partito, i cui vertici hanno dato carta bianca agli esponenti cittadini.