Covid, cala la curva dei contagi: sono 4 i nuovi positivi

Gela. Nelle ultime 24 ore sono 4 i nuovi casi di contagio da covid-19 in città, mentre sono 22 i guariti. In totale la curva scende fino a 244 positivi. Complessivamente, in tutta la provincia, nelle ultime 24 ore sono 17 i nuovi pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare.