Covid, colori sulla base del numero dei vaccinati: in città preoccupano gli adolescenti

Gela. La città continua ad essere osservata speciale, anche a Palermo, sul fronte dei contagi. Fino a ieri, la curva complessiva segnava 965 positivi, assai vicina a quota 1000. I ricoveri sono in totale 12. Il sindaco Lucio Greco ha disposto ulteriori misure, fino al prossimo 3 agosto. Divieti di stazionamento e assembramenti in diverse zone della città e limiti nella vendita di alcolici, dopo la mezzanotte, per tentare di limitare l’afflusso di avventori nelle zone della movida. Il Cts regionale sta valutando i parametri e potrebbe decidere di disporre i colori, destinati alle zone del contagio, anche basandosi sulla percentuale di vaccinati. Come ha riportato Repubblica-Palermo, Gela, insieme a Vittoria e Ragusa, è a rischio, sempre nell’ottica di una nuova zona rossa. Secondo dati riportati dalla testata, il totale dei vaccinati in città è al 58 per cento, ma tra gli adolescenti è solo al 33 per cento. Il sindaco Lucio Greco ha parlato di una variante Delta che “contagia a velocità supersonica”.